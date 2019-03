Eerste hulp voor rouwende veehouders in Deurne werkt

video Klimop in Asten is blij met NLdoet

16 maart ASTEN - Ook in de Peelregio waren vrijdag en zaterdag vele honderden vrijwilligers in touw in het kader van NLdoet, de jaarlijkse actie van het Oranje Fonds. Zo werd bij korfbalvereniging Klimop in Asten de kantine grondig onder handen genomen.