Eerste schaatser op Buntven; natuurijs nog lang niet veilig

Afwikke­ling brandstich­ting opvang Someren is goede leerschool voor nieuwe wethouders Van Doorn en Kusters

SOMEREN - Ze begonnen in een tijd dat het wantrouwen in de politiek en onderling op het dieptepunt was. Hoe willen de kersverse bestuurders Willem van Doorn (PvdA) en Koert Kusters (Wij zijn Someren-VVD) dat herstellen?

8 december