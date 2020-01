Eerste tiny houses in Aarle-Rixtel gearriveerd

Aarle-Rixtel - Na 3,5 jaar wachten zijn ze er nu echt: de tiny houses aan de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel. Onder grote belangstelling van dorpelingen en aankomende bewoners werden de eerste drie - in een fabriek voorgebouwde (prefab) huizen - donderdag het terrein op gereden en met een hijskraan op hun plek gezet. De andere twee komen een dag later.

Over een paar weken komen de andere vijf. ,,Het verschil is dat de bewoners van deze huizen het geld zelf of via familie hebben gefinancierd, de andere bewoners hebben een hypotheek afgesloten", verklaart initiatiefnemer Johan van Bakel.

De afwerking van de woningen neemt nog zo'n anderhalve week in beslag, daarna zijn ze in principe klaar om in te wonen. ,,Ik hoop er voor de carnaval nog in te zitten", zegt Van Bakel.