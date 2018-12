Eerste yogafestival in groepsaccommodatie De Hoof in Someren

Doorgaande weg Deur­ne-Ven­ray blijft pijnpunt

6 december DEURNE - Nog steeds is er veel onvrede in Deurne over de N270. Zowel omwonenden als politici vrezen dat de aanpassingen aan de weg tussen Helmond en Venray de verkeersveiligheid onvoldoende verbeteren en ook overlast te weinig terugdringen. Omwonenden mopperen dat verschillende van hun voorstellen niet zijn meegenomen in de plannen voor de weg.