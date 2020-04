Eetcafé in Deurne wordt even een modezaak

Met zijn zaak gaat het naar omstandigheden best goed. ,,Ik mag niet klagen, heb veel vaste klanten”, zegt Rob van Rijssel van Rob Menswear in Deurne. Maar hij ziet ook dat collega-ondernemers in de horeca zware tijden beleven. En dat er in modemagazijnen nog veel kleding ligt die nu in de winkels had moeten hangen. Eén en één is twee, kreeg Van Rijssel een nachtelijke ingeving. Waarom niet tijdelijk kleding verkopen in een gesloten horecazaak?