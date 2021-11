Eeuw na komst eerste sluiswachter wordt Sluis V een gemeentemonument: ‘Het is een fraai stukje erfgoed’

LIESHOUT - Het was in november 1921 dat Driek Sterken als eerste sluiswachter van de Lieshoutse keersluis zijn intrek nam in de aangrenzende dienstwoning. Symbolisch genoeg wordt een eeuw later het keersluiscomplex aan de Achterbosch naar alle waarschijnlijkheid een gemeentelijk monument.

Daarmee gaat een wens van heemkundekring ’t Hof van Liessent in vervulling. De geschiedkundige kring wil de contouren van de buiten gebruik gestelde sluis bewaren voor de toekomst.

,,Het is een prachtig stuk industrieel erfgoed’’, legt voorzitter Louis Doomernik uit. Ook burgemeester en wethouders van Laarbeek zien de schoonheid en willen de vroegere keersluis - op verzoek van de heemkundekring - het etiket gemeentemonument geven. Ook de commissie welstand en monumenten adviseert dit.

Quote Ter hoogte van Lieshout moesten ze het kanaal met de hand graven wegens een brandstof­te­kort. De Eerste Wereldoor­log woedde in alle hevigheid Jos Bekx, Auteur ‘Wilhelminakanaal, Feiten en Herinneringen’

IJzer vervangen door hout

Laarbeek heeft al een voorschot genomen door het hele complex - inclusief ophaalbrug en sluiswachtershuis - zogeheten voorbescherming te geven. Daardoor wordt het feitelijk al als monument beschouwd en mag er niks worden veranderd, verplaatst of gesloopt. Doomernik ziet echter graag dat de keersluis straks weer in zijn oude glorie wordt hersteld. Met name het ijzeren remmingswerk - dat bedoeld is om naderende schepen af te remmen - is hem een doorn in het oog. ,,Dat moet gewoon weer van hout worden, zoals vroeger.’’

Dat kost echter geld. En dat zou een reden kunnen zijn voor eigenaar Rijkswaterstaat om nog bezwaar te maken, is Doomernik een beetje bang. Toch hoopt hij op steun van de instantie. ,,Rijkswaterstaat rapporteerde in 2010 immers al dat de keersluis industrieel erfgoed is.’’

Hameipoort

Heel wat fietsers passeren iedere dag de ophaalbrug met markante ophanging van geklonken staal. ,,Een zogeheten hameipoort. In 1918 gebouwd door de firma Swarttouw in Schiedam’’, lepelt Doomernik uit het blote hoofd op. Drie jaar later was het sluiswachtershuis klaar.

Als zogeheten keersluis was Sluis V ontworpen om water tegen te houden. Daarom was het bouwwerk voorzien van twee stel dubbele sluisdeuren. Omdat tegenwoordig de waterstand in het Wilhelminakanaal via pompen goed te regelen valt, werden de deuren in 2008 weggehaald.

Met de hand gegraven

Dus is de vroegere sluis vooral een reliek uit het verleden. En dat weet Jos Bekx als geen ander. Hij woont pal naast Sluis V en schreef het boek Wilhelminakanaal, Feiten en Herinneringen. ,,Ter hoogte van Lieshout moesten ze het kanaal met de hand graven wegens een brandstoftekort. De Eerste Wereldoorlog woedde in alle hevigheid.’’ Ruim een eeuw later krijgt die noeste arbeid een passend eerbetoon.