Eeuwfeest De Rips schuift een jaar op

DE RIPS - Heel 2021 had in het teken moeten staan van het 100-jarig bestaan van De Rips. Maar door de coronacrisis zien de inwoners van het peeldorp zich genoodzaakt de festiviteiten te verplaatsen naar een later tijdstip.

In december dit jaar hadden ze al willen beginnen met feesten, de mensen achter '100-jaar De Rips’ maar ze vinden uitstel nu onvermijdelijk. Ze zullen de festiviteiten daarom starten op 8 december 2021, de eigenlijke verjaardag van het dorp. ,,We hebben de luxe om met het programma te schuiven, omdat we nog geen contracten hebben afgesloten en dus ook financieel geen risico lopen”, zegt voorzitter van de stuurgroep Tom van de Mortel.

Rips Outdoor

Samen met Ellen van den Boomen, Ton Gerrits, Niels van der Hoff, Ria Kandelaars en Willeke van Zeeland houdt Van de Mortel overzicht over alle activiteiten, die grotendeels door verschillende werkgroepen worden voorbereid. Ze zijn met de beste ideeën aan de slag gegaan die bij een overleg in 2018 naar voren kwamen. Iedere groep werkt ook aan een eigen thema, zoals De Rips Outdoor, Kennis Expo De Rips, Aftrap Jubileumjaar en De Rips Onderneemt. Natuurlijk krijgen ook fanfare Concordia en de heemkundekring een inbreng in de festiviteiten.

,,In maart van het komende jaar zal het definitieve programma bekend zijn", vertelt Van den Boomen. ,,Wat we gaan doen zal nog even een verrassing blijven, maar het zal een laagdrempelig feest worden, voor iedereen toegankelijk, zowel jong als oud." Een kleine tip van de sluier wil hij wel oplichten. De heemkundekring zal een jubileumboek uitbrengen en het jubileumjaar zal worden afgesloten met een speciaal concert van Concordia. Daarnaast zal het gehele dorp feestelijk versierd worden.

Ondersteunen



De kosten voor de activiteiten worden grotendeels uit eigen middelen gedragen. Van de Mortel: ,,Iedere werkgroep is zelfvoorzienend. Zo zullen de kosten gedekt moeten worden door de opbrengsten uit de horeca, verhuur van bijvoorbeeld kraampjes en sponsoring. Natuurlijk heeft de gemeente ook toegezegd ons te zullen ondersteunen bij zaken zoals de vergunningaanvraag. Daarnaast kan iedereen ons steunen door bij Rabobank Clubkascampagne te stemmen op Stichting Dorpsoverleg De Rips."

De verschillende werkgroepen hebben er in ieder geval zin in. Ofschoon de startdatum nog ver weg ligt, maakt een enkeling zich nu al druk of er wel voldoende broodjes zullen zijn. ,,Het enthousiasme is er, zeker nu de voorbereidingen weer zijn opgepakt", vertelt Van den Boomen. ,,En dat is weer eens typisch De Rips. We organiseren dit samen en iedereen zet zijn schouders eronder zodat 100 jaar De Rips een groots feest wordt.”