‘Eeuwig seund’ dat ze ingepakt op zolder staan; vierdelige documentaire over Gemertse maquettes

Vele tientallen meters karton

Die sneed daarvoor vele tientallen meters karton, hij maakte raampjes, deuren, dakpannen, oversteken, alles tot in het kleinste detail. En dat zijn veel details, want alle gebouwen zijn gemaakt in een schaal van 1 op 50 in de staat zoals ze er rond 1900 hebben uitgezien. Dat betekent veel priegelwerk met rollagen, torentjes, consoles, ingewikkelde dakconstructies en cannelures (uitholling in hout). Hij zocht lang naar ‘dakpannen’ tot hij de binnenkant van golfkarton ontdekte. Elke steen is apart getekend met speciale stiften en elk leitje is uitgestanst.