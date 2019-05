Efteling-sfeer bij Rapunzel van De Speledonckers in natuurtheater in Someren

Crowdfun­ding om IVN-ge­bouw Aar­le-Rix­tel helemaal duurzaam en rolstoel­vrien­de­lijk te maken

20 mei AARLE-RIXTEL - Om de verbouwing van verenigingsgebouw De Bimd tot duurzaam natuureducatiecentrum af te ronden zoekt IVN Laarbeek extra budget. De natuurvereniging start vrijdag een crowdfunding-actie. ,,De bedoeling is dat we een milieu-, klimaat- en rolstoelvriendelijk gebouw krijgen", zegt Harrie Löring van IVN Laarbeek. ,,Een gebouw dat aansluit bij de IVN-gedachte. En dat bovendien toegankelijk is voor ouderen of mensen met een beperking.”