Eigen ‘Eindse’ kletsers sleutel tot succes; Adrie van de Laar verslingerd aan zanikavonden Plattevonder

Adrie van de Laar is bijna 30 jaar in touw voor 'zijn' Eindse zanikavond. Die hing al enkele keren aan een zijden draadje. Maar mede door zijn toedoen zijn er weer kletsers van eigen bodem actief en zie, twee avonden zijn nu weer ram uitverkocht.

Rinus Van Houts

Someren-Eind - Hij draait er niet omheen, Adrie van de Laar is geen voorstander van gastoptredens op de Eindse zanikavonden van De Plattevonder. ,,De feestelijke ontlading bij de artiesten en ons comité is er elk jaar na de première wel, ook sinds er gastoptredens zijn, maar wat minder. De meeste gastartiesten doen hun act en vertrekken alweer naar hun volgende klus,” zegt de man die dit jaar voor de 29e keer meehelpt bij de organisatie.

Van de Laar: ,,Een paar jaren geleden waren er zo weinig aanmeldingen dat we geen keuze hadden. Een aantal vaste deelnemers stopte met optreden en wij konden het zo snel niet met eigen mensen opvangen.” Dat had De Plattevonder in 1991 ook al eens aan de hand, toen de zanikavond niet kon doorgaan vanwege te weinig aanmeldingen én op het laatst afmeldingen.

Verdwijnen

Van de Laar was altijd al een trouw bezoeker van de Eindse zanikavond die sinds 1965 wordt gehouden. Verdwijnen komt in zijn woordenboek niet voor. Een viertal Rotten stonden op en vormden een nieuw comité. ,,Een van hen was ik. Er brak een drukke maar wel gezellige tijd aan en ik ben nooit meer weggegaan."

Hij heeft 's nachts wel eens wakker gelegen als de datum van de première in zicht kwam en het programma nog niet compleet was. ,,Dan was ik bij kandidaten op bezoek geweest, maar de meesten waren bang om het risico te lopen voor eigen bekenden af te gaan.” Ze stonden er toch. Elk jaar na de zanikavond komen er mensen zich bij hem opgeven: ,,’Kom volgend jaar maar eens praten', zeggen ze dan, maar als het zover is dan kunnen ze zich dat niet meer herinneren!”

Zanikvijver



Inmiddels lijkt het erop dat de tijden van alleen eigen artiesten in 't Eind weer nabij komen, maar Van de Laar moet dat nog zien. ,,Dit jaar hebben we weer eens een jonge debutant die geholpen is door enkele ervaren zanikers én nog een dertiger die jaren geleden eens in het 'Vonderke' heeft gestaan. Daar zijn we blij mee.

Maar de derde eigen zaniker is 72; wie volgt hem straks op? De jaren dat we uit een grote zanikvijver konden vissen zijn voorbij.”