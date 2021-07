Eigen musical met vleugje Doe Maar in Neerkant

Waar is de Alien? Dat is de naam van de musical waarmee leerlingen van basisschool St. Willibrordus uit Neerkant acht jaar basisschool gaan afsluiten.

Een musicaluitvoering hoort bij groep acht. Dat is niet zo bijzonder. Het wordt echter wel bijzonder als het verhaal door de leerlingen zelf is bedacht en geschreven is. Malou Scheepers, Noa Verstappen en Yfke Kusters, drie meiden uit groep acht, hebben een jaar lang met veel plezier en evenzoveel fantasie aan het script gewerkt.

Zij bedachten het verhaal over professor Frutten, die door middel van een zelfontwikkeld tijdsportaal als alien Wowi belandt op aarde. De vriendinnen Lisa en Lara vinden haar in het bos en raken met haar bevriend. Als de alienjagers verschijnen om haar mee terug te nemen, stellen ze gedrieën alles in het werk om dat te verhinderen. Alien Wowi wil immers weer mens worden en hier op aarde blijven. Of dat lukt? Dat zal nog spannend worden!

Liedteksten

Spannend was ook het muzikale gedeelte van het stuk. Want waar is de muziek die bij de geschreven liedteksten hoort? Dat was een vraag van hun leerkracht Lisette van de Ligt. Daar hadden de meiden even niet aan gedacht.

Yfke Kusters vertelt dat haar opa haar tipte om Ernst Jansz van voorheen Doe Maar te vragen. ,,Die woont in Neerkant. Ik kende hem niet, maar mijn opa zei dat hij een hele goeie beroemde muzikant is. We zijn naar hem toe gegaan en hebben het gewoon aan hem gevraagd. En hij zei ja. Hij heeft alle ritmes en melodieën bedacht en zijn vrouw Jaloe en dochter Luna hebben alles ingezongen. Zo gaaf dat hij met onze teksten zo’n mooie liedjes heeft gemaakt.”

Noa Verstappen: ,,Zo heeft iedereen thuis en op school kunnen oefenen. Maar als we de musical uit gaan voeren moeten we het zelf doen en zonder de stemmen van Jaloe en Luna. Onze juf heeft aan iemand die ze kent (Daniel van Oorschot) gevraagd of hij alles op een muziekband kon inspelen. Dat is gelukt en die band gebruiken we nu met repeteren en met de uitvoeringen.”

Malou Scheepers was ook verantwoordelijk voor het decor. ,,Of ja,.. verantwoordelijk? Ik heb het bedacht en uitgetekend, maar de hele klas heeft eraan meegewerkt. Het is heel mooi geworden.”

Dubbelrol

Dat vinden ook klasgenoten Natnael Tsigahenis Abraha en Pelle Meulendijks die respectievelijk een dubbelrol en een mannelijke hoofdrol vervullen. Natnael: ,,Ik vind het knap dat ze het allemaal zelf verzonnen hebben en dat iedereen een rol heeft. Ik zou dat nooit kunnen.” Van plankenkoorts hebben ze nog nooit gehoord al moet Natnael bekennen wel een beetje zenuwachtig te zijn.

Juf Lisette van de Ligt vindt het fantastisch wat de meiden gepresteerd hebben. ,,Tijdens het repeteren heb ik tekstueel wat kleine aanpassingen gedaan en ik heb de rollen verdeeld. Daar houdt mijn bemoeienis dan ook echt mee op.”

Woensdag 21 juli is de voorstelling voor alle ouders, broers en zussen in gemeenschapshuis De Moost. Een dag later mogen alle basisschoolgroepen het alienavontuur meebeleven.