Eigen teststraat voor arbeidsmigranten om sneller aan het werk te kunnen

Toverland in Sevenum schrapt Halloween Nights alsnog na onbegrip over het doorgaan

21 oktober SEVENUM - Toverland in Sevenum zet een streep door de resterende acht Halloween Nights die vanaf woensdag 21 oktober nog gepland stonden. Het attractiepark geeft als reden het onbegrip dat was ontstaan over de doorgang van de Halloween-activiteiten.