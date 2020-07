Eigenaar bosperceel aan Langs de Palen in De Mortel moet bebouwing vóór 1 oktober weghalen

De dwangsom werd door de gemeente Gemert-Bakel opgelegd, omdat de bebouwingen illegaal zouden zijn. Gisteren vocht de eigenaar voor de rechter in Den Bosch de dwangsom aan. De man kocht het perceel in 2015 en plaatste daar in de loop der tijd twee gebouwen, een toilet, twee hondenhokken en een hondenren. ,,Ik deed dit omdat mijn ex-vrouw (die inmiddels overleden is, red.) ziek was. Zij was er elke dag.” De eigenaar zegt stelselmatig tegengewerkt te zijn in zijn leven. ,,Ik heb vijf jaar gestreden toen er achter in mijn tuin een flat kwam te staan. Daarop zocht ik een stuk bos om meer vrijheid te hebben, ook voor mijn honden. Ik had het niet gekocht als ik wist dat dit niet mocht. Het zit me tot hier, ik ben klaar met Nederland”, zei de man geëmotioneerd tegen de rechter. Ook stoorde het hem dat op andere percelen in het bos volgens hem niet gehandhaafd wordt.