Eigenaren nieuwe bed and breakfast halen Frankrijk naar Asten

Ankie Scholten en Jeanette van den Bosch kochten drie jaar geleden het gemeentelijke monument aan de Kleine Marktstraat 13 in Asten. Het pand ligt op de hoek Julianastraat en Kleine Marktstraat en dateert uit 1765. Hoefsmid Nard Hoefnagels had er begin 20ste eeuw zijn werkplek. De smederij was in de jaren vijftig nog in bedrijf en werd in die laatste jaren gerund door zoon Willem.