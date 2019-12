Eigenaren noodwoningen Deurne willen niet met kluitje in het riet gestuurd worden

Maar in die negen gevallen wil de gemeente Deurne geen bestemming geven waarmee de noodwoningen, die veelal in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw zijn gebouwd, tot in lengte van jaren bewoond kunnen worden. Deurne vindt het voldoende om de woningen onder het zogenaamd ‘persoonsgebonden overgangsrecht’ te brengen, zo bleek tijdens een rechtszaak in Den Haag. Dat betekent dat als de bewoner er uit is, het recht om er te wonen stopt. Wat er dan nog wel met het pand mag gebeuren is niet bijster veel meer. Dan kunnen er alleen nog recreanten of arbeidsmigranten in. Daar zijn de eigenaren en bewoners niet blij mee. Zij willen hun al jaren bewoonde noodwoning behouden. Een aantal van die woningen ligt bij agrarische bedrijven. Een veehoudster zei dat ze die noodwoning met het oog op de toekomst nog hard nodig zal hebben. ,,We hebben nu nog varkens en koeien. Maar met het huidige en toekomstige beleid ziet er naar uit dat dat op zal houden. Dan hebben we de woningen hard nodig” Maar ook veehouderijen die nog wel toekomstplannen hebben, willen de noodwoning behouden en achter de hand houden voor eventuele bedrijfsopvolgers, of werknemers.