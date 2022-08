Eigenaresse bed and breakfast in Ommel bakkeleit al bijna half jaar met gemeente om verkeerspaaltje drie meter op te schuiven

Dood van Helmondse in de gevangenis nog altijd raadsel: ‘Suzanne bonsde op de celdeur om hulp’

HELMOND - Suzanne de V. bonsde op de celdeur en schreeuwde om hulp de nacht voordat ze dood werd gevonden in de gevangenis. Dat hebben medegedetineerden verteld. Het is nog altijd onduidelijk waaraan de Helmondse is overleden.

27 juli