Eigentijdse versie sprookje Hans en Grietje in Mariahout verrast

Autobe­drijf Swinkels in Heusden wil stoppen

9:00 ASTEN-HEUSDEN - Opnieuw stopt een autobedrijf in de Peel vanwege een gebrek aan opvolgers. Na de broers Linden in Someren hebben nu Tjeu en Wies Swinkels hun zaak en bijbehorende woning aan de Meijelseweg in Heusden te koop gezet voor ruim negen ton. ,,Je moet stoppen als je nog gezond bent.”