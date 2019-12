Eijsbouts uit Asten niet ongerust over klokken in Notre Dame

video Dorpsquiz Kwizut: ‘29 december is de saaiste dag van het jaar, behalve in Beek en Donk’

29 december BEEK EN DONK - Voor de negende keer ging een vijftigtal teams, zo’n 1500 deelnemers, zondagavond aan de slag met de opdrachten en vragen die dorpsquiz Kwizut voor ze in petto had. Traditiegetrouw vond Kwizut Beek en Donk plaats op 29 december. ,,De quiz is altijd op dezelfde dag. 29 december is overal de saaiste dag van het jaar, behalve in Beek in Donk”, zegt voorzitter Geert Heesakkers met een lach.