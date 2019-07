Eikenprocessierups kost Gemert-Bakel 25.000 euro extra

Omwonenden vliegbasis De Peel gruwen van komst straalja­gers

9:38 GEMERT - De Peel over een tijdje weer in gebruik nemen als luchtmachtbasis? Statenlid Willemieke Arts (SP) vindt het een onzalig plan. ,,Brabant is al bovenmatig ‘gezegend’ met vliegbases en dan willen jullie straks ook weer vanaf De Peel vliegen?”, zo stelt ze tijdens een informatieavond maandag in Gemert een retorische vraag.