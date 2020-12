Einde aan dagbesteding BuitenEnZo: ‘We lieten onze deelnemers hun eigen route volgen’

LIEROP - Dagbesteding BuitenEnZo in Lierop stopt er na dertien jaar mee. Vrijdagochtend was de laatste activiteit.

Anke Winkelmolen (45) uit Lierop begon in 2007 zorgboerderij BuitenEnZo. ,,Samen met mijn buurvrouw Anita Heijnen, al buurtend over de heg kwamen we op het idee om mensen met een beperking te laten beseffen dat ze nuttig én hier zichzelf kunnen zijn. De truc is om hen zo te begeleiden dat elke deelnemer zijn of haar eigen route kan volgen. Bij de meeste ‘medewerkers’, zoals wij onze cliënten noemen, is dat gelukt.”

Het waren vaak jonge mensen die zich melden om deel te nemen aan de dagbesteding, maar ook ouderen zoals die mevrouw van 82 die terminaal was en haar laatste dagen bij BuitenEnZo door wilde brengen. En de 90-jarige Gerrit uit Liessel die een hele tijd actief is geweest in een groep met moeilijk opvoedbare jongeren. Winkelmolen: ,,Die hadden respect voor Gerrit en hielden rekening met hem. Hij was hier op zijn gemak. ‘Omdat ik mijn gang kan gaan en als iets niks is dan kunnen we dat zeggen, soms gaat het even niet en ben ik ervan af. Maar dat is hier niet erg’, vertelde hij mij. Als hij ’s morgens binnenkwam zei hij: Hier ben ik thuis’.”

Pascal uit Geldrop is al vanaf het begin van de dagbesteding enkele dagen in de week bij BuitenEnZo, ,,Ik was erg op mezelf en het liefst alleen bezig, hier leerde ik om met anderen samen te werken. Ik voel dat ik nu eindelijk mezelf ben.”

Eendjes

De cliënten hielpen mee met het jeugdvakantiewerk, bij Nirwana Live en de zwerfvuilactie. ,,Ondanks onze beperkingen hielden we met z’n allen Lierop schoon en het buurten met voorbijgangers gaf ons het gevoel erbij te horen”, zegt Marga uit Someren-Eind. ,,Bij BuitenEnZo werd vooral naar mogelijkheden gekeken om jou te helpen. Ze legden speciaal voor mij een asfaltpaadje aan door de wei, zodat ik met de rolstoel de eendjes kon voeren.”

Ook bij de Spar waren de cliënten van BuitenEnZo graag geziene klanten. ,,Ze kwamen regelmatig bij ons in de winkel, meestal met begeleiders, om boodschappen doen”, zegt Helmi Verhoeven van de Spar. ,,Als ze zonder begeleiding in de winkel waren dan betaalden ze met papieren geld en dat duurde dan wel wat langer. De klanten in de winkel buurtten met hen en vonden het niet erg dat ze even moesten wachten, wij vonden het leuk als ze er waren. Jammer dat ze niet meer komen.”

Winkelmolen is de Lieropse gemeenschap dankbaar. ,,Het leukste waren de begroetingen in het dorp. Dat hebben onze deelnemers als heel bijzonder ervaren. Wij hebben voor al onze cliënten een plek gevonden bij zorginstellingen in de omgeving. Wat ik nu ga doen, weet ik nog niet.”