Einde conflict over overlast koekjesfabriek in zicht

Diverse controles

In juni 2019 had de gemeente besloten af te zien om handhavend in te grijpen en daartegen is Mertens in beroep gegaan. De gemeente vond het niet nodig omdat bij diverse controles was gebleken dat het geluidsniveau binnen de wettelijke normen blijft, nadat Jeurgens zelf al beperkende maatregelen had getroffen. Ook waren geen verkeersovertredingen geconstateerd.

Veel energie in gestopt

Om de parkeeroverlast te beperken stelt de rechtbank een overleg tussen alle partijen voor. ,,Deze uitspraak bevestigt dat we op de goede weg zijn", vindt burgemeester Frank van der Meijden. ,,Dit conflict speelt al heel lang. We hebben er samen met de buurt en Jeurgens veel energie in gestopt. Het enige bezwaar dat nu nog overeind staat, draait om de kantine en de werkplaats. Daar gaan we natuurlijk een nieuw besluit over nemen. Ook staan we open voor een rol als mediator bij de verkeersproblematiek."

De parkeerproblemen noemt Mertens vooral een zaak voor Jeurgens zelf. Tegelijkertijd ziet ook hij dat de geluidsoverlast minder is geworden: ,,Er is in de aanloop naar het proces al veel verbeterd. Het is alleen jammer dat we het op deze manier af moesten dwingen."