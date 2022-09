Einde van ‘blaftaks’ in Asten? ‘Laat oude vrouw met AOW genieten van haar hondje’

ASTEN - Hondenbelasting is niet meer van deze tijd, vindt fractievoorzitter Paul Bakens van Algemeen Belang. Op 4 oktober dient de partij een motie in om de ‘blaftaks’ af te schaffen in de gemeente Asten.

,,Laat die oude vrouw die moet rondkomen van haar AOW toch genieten van haar hondje. Zo iemand heeft het vaak al niet breed”, zegt Bakens. ,,We hebben het regelmatig over vereenzaming, dan moet je niet willen dat iemand 74 euro aan belasting moet betalen voor een gezelschapsdier.” De fractievoorzitter wijst naar andere gemeenten waar deze belasting al verleden tijd is.

‘Blaftaks’ is nu achterhaald

Ooit werd de hondenbelasting bedacht om hondsdolheid en het hoge aantal zwerfhonden te bestrijden. De ‘blaftaks’ is nu achterhaald, aldus Bakens. ,,De inkomsten daarvan gaan naar algemene middelen.” Hoeveel er precies naar voorzieningen voor honden gaat, weet Bakens niet. ,,Daar proberen we onze vinger achter te krijgen. Een goed doel zouden extra uitlaatplaatsen zijn waar honden in afgesloten gebieden rond kunnen rennen. Bij de tennishal is zo’n veld. Die wordt door veel mensen gebruikt.”

Overbodige motie want opdracht ligt er al

Fractievoorzitter Math Vankan van Samen voor Asten noemt de motie ‘overbodig’. ,,Geruime tijd geleden hebben meerdere partijen bij het college aangegeven dat de hondenbelasting onderzocht moet worden. Die opdracht ligt er al. Een toezegging daarop is ons evenveel waard als een motie die aangenomen wordt.” Wel pleit zijn partij ervoor dat er meer inzicht komt in waar de geïnde belasting naartoe gaat.

In Asten betaal je bijna 77 euro voor je hond. In de gemeenten waar hondenbelasting betaald wordt, is dit gemiddeld 44 euro. ,,Ons standpunt is nog steeds dat je deze vraag moet voorleggen aan andere gemeentes en dit moet uitzoeken en niet zo maar moet afschuiven op onze inwoners.”

Bakens weet ook dat het plan er al een tijdje ligt. Het feit dat er nog niets mee gedaan heeft, is voor hem reden genoeg om nu alsnog deze motie in te dienen. ,,Er moet een beslissing genomen worden.”