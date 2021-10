Einde-van-coronafeest op komst in Gemert-Bakel

Als minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid bekend kan maken dat de pandemie achter de rug is, gaan ze dat in Gemert-Bakel vieren. Met een groots ‘Het einde van corona’-feest. Wat voor feest het wordt, dat weten ze in deze Peelgemeente nog niet precies. Maar toch heeft het gemeentebestuur er al een bedrag van 10.000 euro voor opzijgezet.

Belofte nakomen

,,Toen de coronapandemie begon, de eerste lockdown werd afgekondigd en vrijwel het gehele openbare leven plat kwam te liggen, heb ik de jongeren in onze gemeente beloofd dat we het einde van corona zouden vieren met een groot feest", licht burgemeester Michiel van Veen dat besluit toe. ,,Als je een belofte doet, moet je die ook nakomen, vind ik. Vandaar.”

De burgemeester staat open voor goede ideeën voor de manier waarop het feest vorm moet krijgen. ,,We hebben er nog geen beeld bij wat voor feest het moet worden, alleen dat we al onze inwoners erbij willen betrekken. Maar we hebben ook nog even de tijd daar samen met de horeca goed over na te denken.”