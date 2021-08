Eindelijk beeld van pater Eustachius in geboortedorp Aarle-Rixtel

Een beeld van pater Eustachius was er al in de Sint-Jan in Den Bosch. En uiteraard ook in Brazilië, het land waar de in 1890 als Huub van Lieshout geboren geestelijke in 2006 zalig werd verklaard. Wat nog ontbrak was een beeld in zijn geboorteplaats Aarle-Rixtel. Dat wordt op 5 september onthuld bij de kerk van Onze Lieve Vrouwe Presentatie.