Eindelijk duidelijke spelregels voor plannen die van Astenaren zelf komen: Politiek eens met maximale bijdrage 50 mille

ASTEN - Het is wat aan de late kant, maar Asten krijgt duidelijke spelregels voor plannen die vanuit de inwoners zelf komen. Door maximaal vijftig mille bij te dragen aan grote burgerinitiatieven weet iedereen vooraf waaraan hij toe is. De lokale politiek stemt hiermee in, bleek donderdagavond.

De afgelopen jaren zijn er zes grote burgerinitiatieven ingediend in de gemeente Asten. De bekendste: 1 gemeenschapshuis in Asten, wat later weer in handen kwam van de gemeente zelf. Andere blikvangers zijn de herinrichting van het Vorstermansplein in Asten-Heusden, vernieuwing van het processiepark in Ommel, de nog niet zo ver uitgewerkte ‘Asten in balans’ en Ommel 1000 + dat pleit voor een groei van het dorp. De meest recente is skatepark Tipi dat moet verrijzen op het evenemententerrein aan de Lienderweg.

Al deze plannen kosten grofweg tussen de vier en acht ton, aldus de gemeente die als co-financier wil optreden. Asten verwacht hiervoor wel een actieve houding terug van de plannenmakers. Asten reserveert vanaf 2022 in totaal 150.000 euro voor dit soort grote projecten, met een max van vijftig mille per project.

Quote We willen energie houden in de plannen en tegelijker­tijd duidelijk­heid verschaf­fen” Anke van Extel-Van Katwijk, Burgemeester Asten

Voor de al langer lopende plannen van het processiepark en Vorstermansplein wordt een eenmalige uitzondering gemaakt: zij krijgen een ton. Voor kleinere burgerinitiatieven is 25.000 euro in totaal beschikbaar, met een max van vijf mille. Door deze duidelijkheid te scheppen wil Asten de verwachtingen temperen bij indieners, want er kan niet altijd aan de geldboom geschud worden. ,,Het is van belang om verwachtingen te managen. We willen energie houden in de plannen en tegelijkertijd duidelijkheid verschaffen”, zei burgemeester Anke van Extel-Van Katwijk gisteravond.

Quote Het liefst geef ik ze allemaal een miljoen, ik heb ze alleen niet” Paul Bakens, Fractievoorzitter Algemeen Belang

,,Het liefst geef ik ze allemaal een miljoen, ik heb ze alleen niet”, reageerde Paul Bakens van Algemeen Belang. ,,Je moet vooraf kaders stellen en dat hebben we als politiek tot nu toe verzuimd. Ik heb veel respect voor alle ondernemers, maar wist al jaren dat dit niet goed zou gaan. Alles bij elkaar gaat het om een hoop geld. Nu trekken we een duidelijke lijn.”

Wegblazen initiatief

Math Vankan van Samen voor Asten kon zich in het grootste gedeelte van het collegevoorstel vinden, maar heeft moeite met het bedrag voor het Vorstermansplein in Heusden. Hij is bang dat je de herinrichting ‘wegblaast’ door slechts een relatief klein bedrag te geven, terwijl de totale kosten volgens de laatste berekening uit 2018 zo'n 7,5 ton bedragen. Ook wil hij het bedrag voor het processiepark in Ommel pas toekennen zodra er een concreet voorstel voorligt. Dat is volgens hem nog niet het geval.

Annemie Urlings (PGA) was tenslotte nog benieuwd of het verstrekken van leningen nog een optie kan zijn, maar veel steun kreeg ze niet.