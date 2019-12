Eindelijk invulling pand op kop Markt Asten

Na twintig jaar leegstand is er eindelijk een ondernemer gevonden die het pand op Markt 2 in Asten durft bestieren voor een langere periode. Moeder Pieternel en dochter Fleur Janssen van Siga Mode uit Neerkant openen eind februari volgend jaar hun tweede vestiging tegenover het gemeentehuis. Een exacte openingdatum is nog niet gepland, dat hangt mede af van de verbouwing die momenteel in volle gang is. ,,We wilden al heel lang een tweede winkel naast de huidige in de Dorpsstraat in Neerkant. In Asten is nog wel een gat in de markt denken wij. We hebben kleding voor het middensegment”, aldus Pieternel Janssen.