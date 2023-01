Eindelijk kan Helenaveens Jeugdwerk naar sportpark verhuizen: ‘Geen water, wel plek voor kampvuur’

Veel enthousias­me voor nieuwjaars­duik Milheeze en Kemperven­nen, van ‘Heerlijk om te doen’ tot ‘Een paar seconden was genoeg’

MILHEEZE - Snel het water in, maar even zo snel weer zien dat je eruit komt. Dat is in het kort hoe de nieuwsjaarsduik, ook zondagmiddag bij hotel-restaurant Nederheide in Milheeze, zich afspeelt. Daar kwam een kleine tweehonderd man naar het strand om een frisse duik te nemen.

1 januari