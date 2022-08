Eindelijk kunnen kunstenaars weer beelden en doeken verkopen in schaduw Gemerts kasteel

Twee jaar lang bleven de doeken in het atelier. Corona zette een streep door de Gemertse kunstmarkt. ,,Om moedeloos van te worden. We konden als stichting helemaal niks organiseren.”

Een probleem dat kunstenaars in heel het land parten speelde. De hunkering om schilderijen en beeldhouwwerk uit te stallen ebde niet weg, merkte Van Eck. Het groen licht voor de Gemertse kunstmarkt kwam als geroepen. ,,We kregen zo’n negentig aanmeldingen door heel het land. Evenveel als vóór corona. Zelfs ondanks de opgelopen brandstofkosten.”

In economisch moeilijke tijden is het ongewis of bezoekers in kunst willen investeren

Het zijn sowieso al dagen vol onzekerheid, legt het lid van een zeskoppig bestuur uit. ,,De deelnemers vragen zich af of ze iets kunnen verkopen. In economisch moeilijke tijden is het ongewis of bezoekers in kunst willen investeren.”