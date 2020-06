Eindelijk pizza's bij Domino's in Beek en Donk

BEEK EN DONK - Het is nog effe wachten, maar dan gaan er echt pizza's gebakken worden bij Domino's Pizza in Beek en Donk.

Deze maand gaat het filiaal van de landelijke pizzaketen aan de Koppelstraat eindelijk open. Al ruim een jaar staat de winkel, volledig ingericht en wel, klaar om geopend te worden. Het wachten was alleen op een ondernemer die de tent wilde gaan runnen. In Matthijs de Vocht heeft Domino's die ondernemer eindelijk gevonden.

En het is niet zo verwonderlijk dat De Vocht de zaak gaat leiden in Beek en Donk. Hij is ook eigenaar van Domino's in Gemert en had daarnaast ook een filiaal in Zaltbommel.

,,Die heb ik verkocht. Gemert en Beek en Donk zitten dichter bij elkaar en dat is makkelijker te managen", vertelt de pas 21-jarige De Vocht in de zaak in Beek en Donk. ,,We kunnen nu sneller groeien als de winkels dichter bij elkaar zitten."

Geen onbekende

De Vocht is dus geen onbekende binnen Domino's. Op zijn zestiende werd hij pizzabezorger in Valkenswaard en van daaruit groeide hij door naar assistent-manager en manager. In 2018 startte hij zijn eerste zaak in Zaltbommel en vorig jaar volgde Gemert. Toen werd hem direct gevraagd om ook Beek en Donk te doen, maar hij koos ervoor om eerst Gemert goed neer te zetten. ,,Ik denk dat er in de tussentijd wel gegadigden waren, maar het werd nooit concreet. Zelf speelde ik altijd wel met de gedachte om naar Beek en Donk te gaan, maar dan moest Gemert wel goed onder controle zijn. Nu zag ik de kans en de mogelijkheden om hier in te stappen."

Personeel

De winkels is klaar. Zodra de exploitatievergunning geregeld is, wil De Vocht opengaan. ,,Ik heb nog geen definitieve datum, maar hoop eind deze maand te starten in Beek en Donk. Het personeel is geregeld. Een nieuw team creëren is leuk. Zelf ben ik op mijn zestiende begonnen en ik heb door kunnen groeien. Het is mooi om anderen ook die kan te bieden."

Met de komst van Domino's Pizza komt er aan het Piet van Thielplein weer een ondernemer bij. De Vocht verwacht er veel van. ,,Het is belangrijk om ook de samenwerking met andere ondernemers van het plein aan te gaan. Elkaar helpen waar we kunnen, dat maakt ons samen krachtiger."