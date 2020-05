Eindelijk weer overnachten op campings in de Peel

Jan Welten zorgt sinds 11 jaar voor de Deurnese lintjes. Nu konden alle snode plannen de prullenbak in

2 mei DEURNE - Elk jaar kijkt Jan Welten (65) uit naar de lintjesregen. De rechterhand van burgemeester Hilko Mak steekt er veel tijd in om bijzondere Deurnenaren koninklijke waardering te bezorgen. Dit jaar voor het laatst, want hij gaat in 2021 met pensioen. Dankzij corona liep het vorige week allemaal anders. Geen verbaasde gezichten, geen confettibommetjes, geen feestende mensen.