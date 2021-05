Eindelijk weer waterpret bij De Diepsteeckel

SOMEREN - De medewerkers van buitenzwembad De Diepsteeckel moesten er bijna één jaar op wachten, maar gisteren was het dan eindelijk zover: de deur mocht van het slot en ruim veertig jonge waterratten plonsten in het water. ,,Hier doen we het voor.”

De glimlach op het gezicht van René van Haandel was groot toen hij om klokslag tien uur de toegangsdeur van buitenzwembad De Diepsteeckel in Someren van het slot deed. Voor de eerste keer dit jaar mocht de bedrijfsleider gasten verwelkomen, ,,Eindelijk, we hebben er zo lang op moeten wachten, hier doen we het voor.”

Water twintig graden

De intentie is dat het zwembad ieder jaar tijdens de meivakantie open gaat, maar dit jaar was het echter zo koud dat de opening uitgesteld werd tot het laatste weekend van mei. ,,Het is onverantwoord om kinderen in te koud water te laten zwemmen”, zegt Van Haandel. Inmiddels is de temperatuur van het water gestegen tot twintig graden. Uit ervaring weet hij dat het nu snel gaat: ,,Per warme dag gaat de temperatuur van het water met drie graden omhoog.”

Terwijl de eerste zwemmers fanatiek hun baantjes trekken trekt de bedrijfsleider zich even terug. Op een bankje aan de rand van het bad zit hij minutenlang voor zich uit te kijken en geniet van de actie: ,,Dit heb ik zo gemist, de moeilijke periode waar we allemaal in zitten zorgde ervoor dat we inventief moeten zijn. Het besef dat het gelukt is maakt mij heel trots.”

Verplichte sluiting

Van Haandel doelt op verplichte sluiting van de zwembaden tijdens de coronapandemie. Waar het Somerense buitenzwembad de laatste jaren op een gemiddelde van tweeduizend bezoekers per dag zat, bleef de teller vorig seizoen steken op 15.000. ,,Voor ons is het belangrijk dat de versoepelingen allemaal doorgaan. Vooral tijdens de zomervakantie hopen we goed te draaien.”

Vanwege de maatregelen zijn er nog wat beperkingen: in de ochtend mogen volwassenen hun baantjes trekken en in de middag is het bad alleen toegankelijk voor de jeugd tot twaalf jaar én één begeleider per kind. De broertjes Tom (10) en Sven (8) hebben volop waterpret: ,,Kei vet”, roept Tom terwijl hij nog maar weer eens het water inspringt. Op de vraag of het water niet te koud is schudt Sven fanatiek zijn hoofd waarna hij het voorbeeld van zijn grote broer volgt. Vanaf een badlaken op het grasveld ziet moeder Mirjam dat haar zoons het naar hun zin hebben: ,,Ze wilden persé vandaag gaan zwemmen toen ik vertelde dat De Diepsteeckel weer open ging.”

De Diepsteeckel blijft tot 1 september open, kaartjes à 2,50 euro kunnen gekocht worden via de site van de gemeente Someren.