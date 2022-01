Eindelijk weg uit het vervallen clubhuis: ruim een ton voor jeugd van Helenaveen om te verhuizen naar sportpark

‘Weg met die nieuwbouw­pro­jec­ten!’: bewoners strijden tegen plannen in Deurne en bezwaren stapelen zich op

DEURNE - Bouwplannen in een bestaande buurt bedenken? In Deurne maak je er niet altijd vrienden mee. Deze week valt het ene na het andere bezwaar over een toekomstig nieuwbouwwijkje aan de Vlierdenseweg op de mat in het gemeentehuis. Ook blijken omwonenden van een plan aan de Kleine Bottel naar de hoogste rechter te stappen.

21 januari