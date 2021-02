Einder Muzikanten voor het eerst in zeventig jaar stil tijdens carnaval

SOMEREN-EIND - Voor het eerst sinds 1956 is het hoempageluid van boerenkapel De Einder Muzikanten met carnaval in Someren-Eind niet te horen. En dat vinden niet alleen de muzikanten jammer.

Zij hadden maar wat graag laten horen dat zij zeventig jaar geleden zijn opgericht als Die Lustige Broeders met Dorus van Lierop als eerste dirigent. Later werden zij de Blaozers genoemd en Hofkapel, maar tot de dag van vandaag zijn ze bij CV De Plattevonder bekend en geliefd als Hoempa.

Swingende massa

Jan Stultiëns senior (86) was in 1962 Prins Jan den Twidde, en hij weet nog dat Frits Lammers de dirigent was. ,,Met hem maakten zij het straatcarnaval populair in ’t Eind, er was meer volk op straat dan in de cafés. En dat lag aan deze groep muzikanten die zorgde voor een swingende massa Rotten en Rotinnen. Ik zie het nog voor me, de kapel voorop en het volk van links naar rechts in polonaise door de straten van ’t Eind.’’

Jan Bruijstens, Ad Truijen en Hans van den Eijnde hebben als vorst en als prins genoten van de samenwerking met de kapel. ,,Een hechte muzikale vriendengroep die niet alleen zorgde voor geweldige carnavalsmuziek maar ook voor de nodige humor.’’

Vooral dat laatste weet Bruijstens nog. ,,Peter Mutsers die in die jaren de leider was van de groep, gekleed in boerenkiel en manchester broek en witte klompen, hield naast muziek maken ook wel van een geintje. Peter lachte het hardst van allemaal toen iemand bij een andere muzikant een houten blok van tien centimeter onder de klompen had vastgeschroefd.’’

Volledig scherm De Einder Muzikanten nu.

Bij hoge uitzondering meldt de jubilerende kapel zich af. ,,Ik heb dat één keer meegemaakt bij een receptie. En dat was toch een heel ander binnenkomen. Als ze er niet zijn dan mis je ze pas”, zegt Hans van den Eijnde. ,,De kapel had veel contact met boerenkapellen uit de omgeving. Toen is er een geweldige sfeer ontstaan tussen de carnavalsverenigingen onderling, dat merk je vooral op de prinsenrecepties.’’

Quote Het verhaal gaat dat zij vlak na de oorlog met de vastentijd al blazend door het dorp trokken Ad Truijen

,,Misschien was een groep bijeengeraapte muzikanten wel dé voorloper van CV De Plattevonder, sinds 1956 de carnavalsvereniging in ’t Eind’’, zegt Ad Truijen. ,,Het verhaal gaat dat zij vlak na de oorlog met de vastentijd al blazend door het dorp trokken. Zoveel jaren later gebeurt dat nog, nu met een zelfgeschreven prinsenlied waarin zij geen onderscheid maken. De tekst is altijd positief en zorgt voor een hechte band tussen kapel en prinsenpaar.’’

Dat was in de tachtiger jaren ook al zo toen Jan Gáhler leider was van de kapel. ,,Wij hebben ooit een prins gehad die met boegeroep werd ontvangen. Ik zei tegen de muzikanten: ‘Kom op we spelen ‘Zone goeie hebben wij nog niet gehad’, net zolang tot ze stil zijn.’ Daar hebben we veel complimenten voor gekregen. En die prins? Later bleek hij best mee te vallen.’’

Geen amazuur

Jan Gáhler is trots op de vele jonge muzikanten in de huidige bezetting. ,,Zij hebben de plek ingenomen van de ouderen die de laatste jaren zijn gestopt. Als de jeugd dezelfde instelling heeft als de muzikanten van toen, dan stoppen ze pas als ze geen amazuur meer hebben.’’