Eindhovenaar (75) ‘pestte zijn ex de dood in’: ondanks zijn leeftijd vijftien maanden cel geëist

Met duizend ‘detectives’ op zoek naar de dader van een fictieve moord in Beek en Donk: enthousias­te reacties op Cluebedo

30 mei BEEK EN DONK - ,,Hallo, ik ben Hugo de Vierde. Ik ben op dit moment niet bereikbaar. Laat een bericht achter, voordat je het weet, bel ik je terug”, schalt over de laptop in huize Van Doore in Beek en Donk. Gespitst op aanwijzingen buigt het team Sherlock Hobees zich over de keukentafel.