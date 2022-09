Eindhovenaren de cel in voor woningoverval op 88-jarige man

Met een heel dubbel gevoel toch verder racen, na dodelijk ongeval bij Solexrace

HEESWIJK-DINTHER - Wat zaterdag nog een fantastisch feest was, veranderde zondagochtend vroeg in een boze droom. Een 21-jarige bezoeker van de 24-uurs solexrace in Heeswijk-Dinther overleed toen hij onder een boomstam terechtkwam. Die had hij samen met zes vrienden voor de lol op de schouders genomen.

29 augustus