Eis: 4 jaar cel tegen man uit Liessel voor poging afpersing Ahold Delhaize

Bij Ahold Delhaize kwamen eind 2016 dreigmails binnen waarin stond dat het bedrijf 377.777 euro in bitcoins moest betalen, anders zouden producten in willekeurige filialen worden vergiftigd met 2,4-Dinitrophenol (DNP). Om het dreigement kracht bij te zetten, werd aangekondigd dat pakketjes DNP onderweg waren naar AH-filialen in Haarlem, Groningen, Den Haag en het hoofdkantoor in Zaandam.

Gifzendingen

De gifzendingen werden onderweg door de douane onderschept, waarna uit onderzoek bleek dat de pakketjes op het dark web waren besteld bij een Engelse handelaar. Via hem kwam de 23-jarige man voor het eerst in beeld. Toen de politie begin 2017 ontdekte dat hij op het dark web templates verhandelde om vals geld te maken, werd hij voor het eerst opgepakt.

Dat was volgens de officier van justitie het moment waarop de recherche begon de stukjes van een uiterst complexe digitale puzzel verder in elkaar te passen. Een belangrijke doorbraak boekte de politie toen op een in beslag genomen gegevensdrager tekstbestanden stonden die nagenoeg gelijk waren aan de dreigmail die aan Ahold Delhaize was gestuurd. Ook dook een briefje op met het adres waarop Ahold Delhaize de bitcoins moest storten.

‘Beschikte over wachtwoorden’

,,Deze verdachte had niet alleen het adres, hij beschikte ook over de wachtwoorden, heeft ze genoteerd en die notitie gefotografeerd. Bovendien beschikte hij over alle gegevens van het mailaccount waarmee de DNP is besteld. Voor ons staat vast: dit is de afperser”, aldus de aanklaagster.