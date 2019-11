EK-kampioene veldrijden Yara Kastelijn krijgt college op bezoek

Onis stopt met steunpunt mantelzorg in Asten

14:39 ASTEN - Welzijnsorganisatie Onis stopt per 1 maart volgend jaar met het steunpunt mantelzorg. Dat besluit is een direct gevolg van de bezuinigingen vanuit de gemeente Asten. Snijden in het sociale werk betekent volgens directeur Irma van Goch dat zorgkosten in de toekomst kunnen toenemen.