Elektriciteitsnetwerk in Someren te zwaar belast: voorlopig streep door 12 nieuwe zonneparken

Eerst netwerk uitbreiden

‘Enexis heeft voor 10 van de 12 plannen een negatieve transportindicatie afgegeven wat betekent dat deze plannen niet kunnen worden aangesloten in de komende jaren’, staat in een brief aan de lokale politiek. ‘Eerst zal het netwerk moeten worden uitgebreid en opgewaardeerd. De overig twee plannen voldeden niet aan de andere voorwaarden uit de tender.’

Geen verslag met omwonenden

Voor het plan aan de Lieropsedijk (7,55 hectare) geeft Enexis beperkte transportcapaciteit aan wat betekent dat dit zonnepark wellicht nog aangesloten zou kunnen worden op onderstation Helmond-Zuid, op zo’n 9 kilometer afstand. Dit plan ligt echter in een beekdallandschap. Voor het plan aan de Vissersweg geeft Enexis een positieve transportindicatie omdat hier in eerste instantie elektriciteit wordt afgenomen in plaats van geleverd. Maar in dit geval is geen verslag van een overleg met omwonenden ingediend.