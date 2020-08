Elektrische pomp vat vlam in laadbak vrachtwagen, geen ernstige schade

Slapen tussen de varkens laat nog even op zich wachten

17 augustus AARLE-RIXTEL - De Porcus Campus van varkenshouders Maarten en John Rooijakkers in Aarle-Rixtel opent later dan gepland de deuren. Wat Maarten Rooijakkers betreft was het varkenshotel annex -leercentrum aan de Kloosterdreef i al open voor publiek, maar juridische procedures zorgden voor wat vertraging.