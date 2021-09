ELI 3 verbaast alles en iedereen met 55-0 overwinning: ‘Zelfs onze keeper heeft er zeven gemaakt’

Al snel had ELI 3 door dat het deze wedstrijd wel zou gaan winnen. Tegenstander Sparta’25 is net een nieuw team en had maar elf man op de been gekregen, waarvan er gedurende de wedstrijd nog eens drie wegvielen. Dat het makkelijk zou worden, was snel duidelijk. Maar dat er een 55-0 eindstand op het scorebord zou komen is toch wel heel opmerkelijk.