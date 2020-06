Elke werker eigen kamer; maar nog niet in de Peelregio

Het zogeheten Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten heeft op verzoek van het kabinet uitgezocht hoe de werk- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten verbeterd kunnen worden. Doel is om het risico op coronabesmettingen te laten afnemen en de positie van arbeidsmigranten in Nederland op de langere termijn te versterken. Roemer beveelt aan om per direct hooguit twee arbeidsmigranten in een kamer te laten slapen, met altijd 1,5 meter afstand. In de toekomst moet elke arbeidsmigrant een eigen slaapkamer krijgen.