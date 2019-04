Ellen Kusters uit Neerkant werd opgelicht door online boekenuitgever

Dolblij was ze, toen ze in 2017 een enthousiaste reactie van uitgeverij Lecturium kreeg. Ze hadden haar boek ‘Er was eens een juf’ gelezen en wilden graag met haar in zee. Niet lang daarna tekende Ellen Kusters (42) uit Neerkant haar eerste boekencontract. Vanaf dat moment waren de rechten helemaal in handen van Lecturium. De schrijfster kreeg voor elk boek dat ze verkocht auteursrechten, de zogenaamde royalty’s. ,,Het contract was prima. Ik liep helemaal geen risico’s, dat was het belangrijkste voordeel.” De verkoop van haar boek -een autobiografie over een juf die een burn-out krijgt- liep ondertussen lekker. Kusters dacht al na over een nieuw boek. ,,Er was geen vuiltje aan de lucht tot ik een paar weken terug in wilde loggen in het auteursportaal om te kijken of er nog iets verkocht was. Dat kon niet meer. De hele website was verdwenen.”