Ellen werd gevloerd door een burn-out: ‘De kinderen in de klas waren veranderd in monsters’

,,Ik keek ze aan en het enige wat ik kon denken was: er zitten monsters tegenover me. De hele klas was veranderd in monsters. Alsof ik in een horrorfilm zat.” De dag dat Ellen Kusters (44) uit Neerkant werd gevloerd door een burn-out, sloegen alle stoppen bij haar door.

En ook al is het nu een jaar of vijf geleden, het gevoel van paniek herinnert ze zich als de dag van gisteren. ,,Het blijft een wond, een kwetsbare plek. Een jaar geleden kon ik het er nog niet over hebben zonder in huilen uit te barsten.”

Toch praat ze er nu honderduit over. ,,Ja, dat vind ik ook belangrijk. Ik hoop dat mensen die nu hetzelfde meemaken, iets hebben aan mijn ervaringen. Ik weet dat ik dat heel erg miste toen ik er zelf middenin zat.” Om die reden doet ze eind maart mee aan de digitale editie van de Week van de Psychiatrie in Deurne. Ze praat hierin samen met hulpverleners en ervaringsdeskundigen over het thema burn-out.