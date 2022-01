Els blijkt inderdaad redder in nood, vanaf 4 februari heropent speelotheek Tjoe-ke-tjoek in Someren

In de horeca zijn zelfs de braafste jongetjes van de klas nu boos: ‘Voor het eerst voelt het écht niet eerlijk’

EINDHOVEN - Zelfs de grootste doorzetters in de horeca, die tot nu toe amper klaagden over de lockdowns, roeren zich nu. Ze vinden het niet uit te leggen dat de horeca dicht moet blijven tot zeker 25 januari. ,,De hardst roependen mogen open en ik gun het ze, maar het is niet eerlijk”, zegt Yvette van Heugten, eigenaresse van lunchroom Tante Thee in Bergeijk geëmotioneerd.

14 januari