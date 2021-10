En dat is locatie nummer drie voor Jetstone in Deurne: groen licht voor megagroot nieuw pand

Diamanten paar Beekmans had als een van de eerste een kampeer­boer­de­rij

14 oktober BAKEL - ,,Wat is de tijd snel gegaan. Ik had niet gedacht dat we dit zouden halen”, zegt Jan Beekmans (87). ,,Het was ook een heel mooie tijd”, vult zijn vrouw Corry (85) aan. Het echtpaar uit Bakel is zestig jaar getrouwd.