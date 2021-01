En langs het tuinpad van mijn vader....! Kun je straks behalve bezingen ook echt belopen in Deurne

Bijna 300 verkeers­boe­tes in twee dagen in Deurne

28 januari Het waren twee vruchtbare dagen voor de politie in Deurne. Op de provinciale weg N270-Helmondsingel werden maandag 18 januari in totaal 164 mensen bekeurd omdat ze harder reden dan de maximale snelheidslimiet van 80 kilometer per uur. Uitschieter was de persoon die in de metingen de 113 aantikte.