En wat bleek... Charmante Chantal had het gedaan

BEEK EN DONK – Er is een boswachter vermoord in Beek en Donk. Maar waar, hoe en door wie is dit gedaan? Afgelopen zaterdagavond stonden Beek en Donk en omstreken in het teken van CLUEBEDO, een fictief, lokaal moordmysterie gebaseerd op het bordspel Cluedo.

Vorig jaar begonnen als corona-activiteit, is CLUEBEDO dit jaar wederom een succes gebleken. Ruim driehonderd teams uit de regio, tezamen bestaande uit zo’n twaalfhonderd man, bogen zich zaterdagavond over spel. Het fictieve moordmysterie lijkt op een combinatie tussen Cluedo en escaperoomelementen, maar dan helemaal lokaal georiënteerd.

Quote Normaliter doen wij altijd mee aan Kwizut. Voor ons was dit een soort alterna­tief Loes van Kreij

De zes locaties waren bekende plekken in Beek en Donk, bijvoorbeeld de bushalte bij de Lieshoutseweg en de Leonarduskapel, en de zes verdachten waren dorpelingen die het spel mee hadden georganiseerd, waaronder ‘Hossende Hanneke’, ‘Elegante Erik’ en de uiteindelijke dader ‘Charmante Chantal’.

Welk wapen

Door alle opdrachten te voltooien konden de teams ontdekken welke verdachte met welk wapen en op welke locatie de moord op de boswachter had gepleegd. Wie het snelst de moord oplost wint.

Een van de driehonderd teams die zich dit weekend aan het moordspel waagden, was het team van Ilse, Huub, Willem en Loes van Kreij. De familie, die deelnam onder de naam ‘Bureau 42’, is altijd wel te porren voor een spelletje als dit. ,,Normaliter doen wij altijd mee aan Kwizut”, zo vertelt Loes. ,,Dat is door corona al een tijdje niet doorgegaan. Voor ons was dit een soort alternatief.”

Quote Je kreeg allerlei attributen en plaatjes bij je pakket. Echt complimen­ten voor alle tijd en moeite die daarin is gestoken Loes van Kreij

En dat beviel de familie maar wat goed. Loes: ,,Het was zo leuk dat we volgend jaar weer mee willen doen. Alles zag er super professioneel uit. Je kreeg allerlei attributen en plaatjes bij je pakket. Echt complimenten voor alle tijd en moeite die daarin is gestoken.”

Worstelen

Het team is er dan niet met de winst vandoor gegaan, maar heeft alsnog veel plezier gehad. ,,Het spel gaat op tijd. Als je een hint vroeg of een verkeerde uitkomst gaf, kreeg je straftijd. Natuurlijk hebben we met sommige opdrachten wel even zitten worstelen, we hebben zelfs twee hints moeten vragen. Maar je merkte dat het voor jong en oud leuk was om mee te doen. De opdrachten waren wel oplosbaar. Dan kan iedereen ook meedoen”, aldus Loes van Kreij.

Volgend jaar hoopt de familie weer de handen ineen te slaan om een nieuw moordmysterie op te lossen. ,,Wij blijven meedoen zolang ze CLUEBEDO organiseren. Zo leuk was het dus. Natuurlijk is het wel een beetje kijken wie er thuis is bij ons, maar we blijven wel meedoen als familieteam. Dat is super leuk.”