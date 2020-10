En wéér komt de mestfraudeur niet opdagen, maar de rechter zet door

Weinig bewoners in een oud gebouw: kan Huize Witven open blijven?

20 oktober SOMEREN - De laatste geestelijken genieten er van hun oude dag, net als andere senioren. Maar het gebouw is niet meer van deze tijd. Daarom denkt Stichting Land van Horne er over na of Huize Witven in Someren nog wel open moet blijven.