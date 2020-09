Ene stal aan Rooije Hoefsedijk in Gemert groeit, andere gaat weg

Een plan van de familie Jans om aan de Rooije Hoefsedijk 41 een bestaand varkensbedrijf over te nemen en fors uit te breiden, houdt de gemoederen in Gemert nu al maanden bezig. Met name in de nabijgelegen wijk Paashoef is het verzet groot, juist omdat het bedrijf zo dichtbij die woonwijk ligt.