Engelstalige mis is zaadje dat moet groeien in Beek en Donk

Maureen Bryant beleefde afgelopen zaterdag een primeur. Sinds ze in 1964 het Engelse Portsmouth verruilde voor Nederland, had ze in haar nieuwe thuisland nog nooit een mis in haar moedertaal bijgewoond. Ze had er dan ook een taxirit vanuit Helmond voor over om zaterdagavond de eerste Engelstalige viering in de Beek en Donkse Michaëlkerk bij te wonen. En dat was de moeite waard, vond ze: “Het was een mooie dienst. De pastor sprak duidelijk en helder Engels.”

Dat laatste is geen toeval. Pastor Geoffrey de Jong werd in 1980 geboren in Zuid-Afrika en kende een Engelstalige opvoeding tot hij op zijn achtste met zijn ouders naar Mierlo-Hout verhuisde. Het idee voor een Engelstalige mis in Beek en Donk kwam van hem, vertelt hij: “Vanwege de corona-maatregelen moesten we alles opnieuw opstarten. Dat gaf ons de kans iets nieuws te proberen.”

Eindhoven als voorbeeld

De jonge pastor, die sinds een jaar aan de Laarbeekse Eustachius-parochie verbonden is, noemt Eindhoven als voorbeeld. Daar trekken vieringen in het Engels honderd tot tweehonderd bezoekers per keer.

Die aantallen worden zaterdagavond in Beek en Donk bij lange niet gehaald. Slechts vijf mensen hebben een plekje in de kerkbanken gevonden. Onder dat selecte gezelschap bevinden zich Kees van der Meij en zijn vrouw Albertine. “Ik ben vice-voorzitter van het Parochiebestuur”, vertelt hij. “Het is mooi dat onze nieuwe pastor nieuwe dingen uitprobeert. Dit wilde ik dus niet missen. Temeer omdat ik vier jaar voor de Navo heb gewerkt. Bij de krijgsmacht is de voertaal ook Engels.”

Zaadje geplant

Geoffrey de Jong relativeert ondertussen het geringe bezoekersaantal. “In Eindhoven is het ook klein begonnen”, zegt hij. “Daar is het inmiddels uitgegroeid tot een succes.” Hij wijst op het flinke aantal buitenlanders dat in Laarbeek en de omliggende gemeentes woont. “Als die de weg naar onze kerk weten te vinden, kan het hier ook druk worden.” In zijn preek had De Jong al aan dat scenario gerefereerd: “Ik hoop dat God de zaden zegent die vandaag gezaaid worden. En dat ze in vruchtbare grond mogen vallen.”

Bij Maureen Bryant is dat zaadje in elk geval al geplant, besluit ze: “Volgende week heb ik een andere afspraak. Maar als ik de week erop vervoer kan regelen, ben ik er zeker weer bij.”